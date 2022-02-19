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1 час назад

Марсоход NASA Perseverance провел первый год на Марсе

Машины и Механизмы

Марсоход Perseverance, вес которого более тонны, – один из самых тяжелых аппаратов, совершивших посадку на Марс. За год работы Perseverance собрал первые образцы керна горных пород с другой планеты, послужил базовой станцией для Ingenuity, первого вертолета на Марсе, и провел испытания MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) – первого прототипа генератора кислорода на Марсе.

Марсоход NASA Perseverance провел первый год на Марсе
Фото: NASANASA

Кроме того, именно Perseverance 14 февраля 2022 года побил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному когда-либо марсоходами за один день. Аппарат преодолел 320 метров с помощью AutoNav – программного обеспечения, которое позволяет Perseverance самостоятельно находить путь вокруг камней и других препятствий.

Марсоход практически завершил первую научную миссию в кратере Джезеро, в котором миллиарды лет назад находилось озеро. Perseverance собирает образцы горных пород со дна кратера. Породы, в которых сохранена среда, где когда-то была вода, помогут ученым в поисках древней микроскопической жизни. Когда образцы попадут на Землю, исследователи смогут определить возраст образования Джезеро и озера, которое когда-то там находилось.

К западу от площадки, с которой марсоход начал свой путь год назад, находятся остатки дельты, образованной древней рекой, питавшей озеро в кратере. Ученые отмечают, что дельты накапливают осадочные породы, задерживая органические вещества и возможные биосигнатуры – признаки присутствия в определенный момент истории какой-либо формы жизни. Этот объект планируется достичь летом 2022 года.

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