Марсоход NASA Perseverance провел первый год на Марсе

Марсоход Perseverance, вес которого более тонны, – один из самых тяжелых аппаратов, совершивших посадку на Марс. За год работы Perseverance собрал первые образцы керна горных пород с другой планеты, послужил базовой станцией для Ingenuity, первого вертолета на Марсе, и провел испытания MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) – первого прототипа генератора кислорода на Марсе.

Фото: NASA NASA

Кроме того, именно Perseverance 14 февраля 2022 года побил рекорд по наибольшему расстоянию, пройденному когда-либо марсоходами за один день. Аппарат преодолел 320 метров с помощью AutoNav – программного обеспечения, которое позволяет Perseverance самостоятельно находить путь вокруг камней и других препятствий.

Марсоход практически завершил первую научную миссию в кратере Джезеро, в котором миллиарды лет назад находилось озеро. Perseverance собирает образцы горных пород со дна кратера. Породы, в которых сохранена среда, где когда-то была вода, помогут ученым в поисках древней микроскопической жизни. Когда образцы попадут на Землю, исследователи смогут определить возраст образования Джезеро и озера, которое когда-то там находилось.