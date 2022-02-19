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1 час назад

Предсказано появление чрезвычайно смертоносного варианта коронавируса

Майк Габриелян

Британские ученые, консультирующие правительство страны, предрекли появление нового вируса COVID-19. Он «убьет каждого третьего зараженного», сообщает Daily Mail.

Предсказано появление чрезвычайно смертоносного варианта коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Представители научно-консультативного совета при британском правительстве (SAGE) заявили, что следующий вариант COVID может убить каждого третьего инфицированного человека. Смертность составит 35%.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

Это один из сценариев, рассмотренных SAGE. Он считается «действительной» возможностью. Часть ученых полагает, что представление о том, что вирусы эволюционируя, становятся слабее, является «распространенным заблуждением».

При этом другие исследователи с этим не согласны. Они считают, что вирус станет менее смертоносным, и людей не стоит пугать мрачными прогнозами.

Ученые также полагают, что следующий вариант не обязательно будет происходить от омикрона, хотя он составляет большинство случаев во всем мире. Прародителем может стать другой штамм.

Ранее стало известно, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня после заражения омикроном.

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