Ученые могут изменить группу крови

Разработка канадских трансплантологов может кардинально изменить ситуацию с донорской кровью. Как известно, сегодня медики используют для переливания крови или пересадки органов только совместимые группы. Так, группа крови зависит от типа антигенов на поверхности эритроцитов. В крови группы II - это антиген А, в крови группы III - антиген В, группы IV - сразу оба эти антигена, а в крови группы I нет ни одного, поэтому она считается универсальной. Антигены могут вызывать иммунный ответ, если они являются чужеродными для организма.