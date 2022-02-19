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39 минут назад

Названы риски при покупке поддержанного смартфона

Майк Габриелян

Стали известны риски при покупке подержанного телефона в России. О них рассказал заместитель директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков, передает RT.

Названы риски при покупке поддержанного смартфона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть риск купить сломанный или утопленный, а также украденный смартфон», - предупредил специалист.

Он посоветовал покупать гаджет с коробкой и чеком. Если их нет, у продавца можно взять расписку с указанием суммы и отсутствием претензий к покупателю.

Человек, покупающий телефон через третьи руки также рискует своими персональными данными: на устройство могут установить шпионский софт.

Китайский смартфон взорвался и покалечил владельца

Кроме того, некоторыми б\у телефонами нельзя пользоваться в России, поскольку они закодированы («залочены») под определенного иностранного оператора. В итоге новый хозяин может получить неработоспособное устройство.

Перед покупкой необходимо внимательно проверять телефон. Нелишне воспользоваться помощью человека, который знаком с приобретаемой моделью, или изучить мнения и советы тех, кто пользовался устройством.

Ранее эксперт по информационной безопасности Евгений Кашкин перечислил необычные признаки слежки за смартфоном.

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