Привлекательность людей связали со здоровьем

Ученые из Техасского христианского университета заявили, что красивая внешность может свидетельствовать о высоком иммунитете. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Исследователи сфотографировали 152 молодых мужчин и женщин без макияжа и с нейтральным выражением лица. Далее они предложили 492 добровольцам оценить, кто из этих людей наиболее привлекателен.

Наиболее высокий рейтинг имели люди с большим уровнем фагоцитоза – процесса, при котором белые кровяные тельца уничтожают бактерии прежде, чем те успевают нанести вред организму. Кроме того, у мужчин, которых женщины сочли наиболее привлекательными, зафиксирован высокий уровень NK-клеток, которые уничтожают зараженные вирусами клетки организма.

«Благодаря современной медицине инфекции не так смертельны, как раньше, поэтому, возможно, нет ничего страшного в том, что люди снижают свои стандарты и начинают давать шанс менее привлекательным людям», – заявили исследователи.

По их словам, привлекательная внешность давно рассматривается как индикатор здоровья. Более привлекательными, например, считаются светлые, распахнутые глаза – а у нездоровых людей они сужаются и кажутся темнее. Выраженная асимметрия лица же может свидетельствовать о нарушениях на этапе внутриутробного развития.