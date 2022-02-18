Учёные создали вакцину для восстановления костей

Учёные из клиники Майо в США разработали вакцину для восстановления костной ткани.

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Отмечается, что при переломах и других тяжёлых повреждениях кость восстанавливается двумя способами: прямым образованием из стволовых клеток либо через формирование хряща, который впоследствии трансформируется в костную ткань. Если эти процессы нарушаются, не происходит естественного и последовательного восстановления кости, что может привести к различным патологиям, вплоть до ампутации.

Учёные разработали вакцину, основанную на информационной матричной РНК, которая стимулирует восстановление кости. Испытания проводились пока только на крысах, но препарат показал высокую эффективность даже при использовании одной дозы.