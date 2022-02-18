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21 минуту назад

Детище Безоса столкнулось с проблемой

Lenta.ru

Детище Джеффа Безоса — аэрокосмическая компания Blue Origin — столкнулось с проблемами с поставками. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление генерального директора Боба Смита.

Детище Безоса столкнулось с проблемой
Фото: ReutersReuters

Смит отметил, что компания «на самом деле ограничена» в поставках, однако планирует построить больше ракет New Shepard, так как видит «очень высокий спрос» на космический туризм. По словам Смита, в аукционах Blue Origin за место на рейсе принимали участие «тысячи людей». В 2021 году Blue Origin запустила три миссии с 14 космическими туристами, а также один грузовой исследовательский полет. Смит убежден, что компания легко сможет удвоить количество миссий в 2022 году.

New Shepard стартует с космодрома Blue Origin в Техасе и взлетает на высоту более 100 километров. В настоящее время компания обладает двумя действующими ракетными ускорителями. Один из них предназначен для исследовательских грузовых полетов, а другой — для пассажирских рейсов.

Ранее в феврале американская космическая компания Virgin Galactic открыла продажу билетов для широкой публики. Цены на билет стартуют с 450 тысяч долларов (около 340,9 миллиона рублей), а для брони необходимо внести треть суммы.

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