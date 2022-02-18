Астронавты NASA займутся строительством бетонных домов на МКС

Американское космическое агентство NASA проведет полноценный эксперимент по строительству бетонного огнестойкого сооружения на Международной космической станции (МКС). Это потребуется для миссий на Луну и Марс.

Фото: iStock.com iStock.com

Специалисты планируют испытать в условиях космоса воспламеняемость различных материалов и возможности борьбы с пожарами в невесомости. На МКС будут замешивать огнестойкий бетон и проверять его на прочность. Из-за изменения силы тяжести огонь может повести себя непредсказуемо в космосе. Поэтому специалисты хотят заранее понять правила пожарной безопасности в условиях невесомости. Для приготовления бетона астронавты будут использовать специально сконструированный миксер и гигантский надувной мешок. Эксперимент позволит ученым исследовать влияние силы тяжести и ее отсутствия на процесс высыхания бетона. Впоследствии результаты этих испытаний пригодятся для строительства баз на Луне и Марсе.

Эксперимент начнется 19 февраля 2022 года с запуска грузового корабля к станции. NASA отправит на орбиту ряд материалов, включая текстиль для скафандров, оргстекло для кают и укрытий. На основе результатов испытаний будут определены наилучшие средства для тушения пламени или тлеющих объектов в космосе. Масштабные исследования продлятся до 2025 года, передает The Science Times.