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28 минут назад

Астронавты NASA займутся строительством бетонных домов на МКС

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Американское космическое агентство NASA проведет полноценный эксперимент по строительству бетонного огнестойкого сооружения на Международной космической станции (МКС). Это потребуется для миссий на Луну и Марс.

Астронавты NASA займутся строительством бетонных домов на МКС
Фото: iStock.comiStock.com

Специалисты планируют испытать в условиях космоса воспламеняемость различных материалов и возможности борьбы с пожарами в невесомости. На МКС будут замешивать огнестойкий бетон и проверять его на прочность. Из-за изменения силы тяжести огонь может повести себя непредсказуемо в космосе. Поэтому специалисты хотят заранее понять правила пожарной безопасности в условиях невесомости. Для приготовления бетона астронавты будут использовать специально сконструированный миксер и гигантский надувной мешок. Эксперимент позволит ученым исследовать влияние силы тяжести и ее отсутствия на процесс высыхания бетона. Впоследствии результаты этих испытаний пригодятся для строительства баз на Луне и Марсе.

Эксперимент начнется 19 февраля 2022 года с запуска грузового корабля к станции. NASA отправит на орбиту ряд материалов, включая текстиль для скафандров, оргстекло для кают и укрытий. На основе результатов испытаний будут определены наилучшие средства для тушения пламени или тлеющих объектов в космосе. Масштабные исследования продлятся до 2025 года, передает The Science Times.

Эксперимент станет одним из финальных в серии исследований на орбите. Через десять лет МКС планируется затопить в Тихом океане, рассказывал Plus-one.ru.

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