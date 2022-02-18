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55 минут назад

Астрономы обнаружили рекордно гигантскую радио галактику. Ее размеры превышают Млечный путь в 100 раз

Ferra.ru

Астрономы обнаружили самую большую радио галактику из когда-либо существовавших, которая простирается по меньшей мере на 16 млн световых лет, показывают новые исследования.

Астрономы обнаружили рекордно гигантскую радиогалактику
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Галактика, названная Алкионей в честь сына Урана, греческого бога неба, была обнаружена на расстоянии около 3 миллиардов световых лет от Земли благодаря "удаче", говорится в заявлении Лейденского университета в Нидерландах.

Радиогалактики содержат в своих ядрах сверхмассивные черные дыры. Когда материя падает в черную дыру, она высвобождает энергию в виде двух радиоизлучателей, выходящих с противоположных сторон из центра галактики, также известного как активное галактическое ядро.

Используя данные сети радиотелескопов Low-Frequency Array (LOFAR), расположенных по всей Европе, исследователи обнаружили два массивных плазменных шлейфа, испускаемых, казалось бы, обычной сверхмассивной черной дырой в центре галактики. Имея длину не менее 16 миллионов световых лет, эти два струйных потока простираются более чем на сто Млечных путей в диаметре, представляя собой крупнейшую известную структуру галактического происхождения, говорится в заявлении.

Материал, выброшенный в космос этими двумя струйными потоками, включает строительные блоки для формирования новых звезд. Двигаясь почти со скоростью света, этот материал нагревается и растворяется в плазме, которая светится в радиоизлучении, которое способен обнаружить LOFAR.

Астрономы, использующие радиотелескопы, ранее не могли обнаружить Алкионей, поскольку шлейфы относительно слабые. Исследователи решили пересмотреть существующие изображения галактики, обнаружив новую массивную галактическую структуру.

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