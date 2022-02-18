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1 час назад

Лазер может стать основой протонной терапии

Новости мира инноваций

Расчеты ученых Московского Политеха помогли определить свойства протонных пучков, ускоренных лазерным импульсом. Это знание необходимо для развития протонной терапии.

Лазер может стать основой протонной терапии
Фото: Новости мира инновацийНовости мира инноваций

Протонно-лучевая терапия позволяет уничтожать раковые опухоли, практически не повреждая соседние здоровые ткани. Но для этого нужно сгенерировать мощный и точно направленный пучок протонов: например, чтобы он пошел сквозь череп и выделил максимум радиационной дозы на определенной глубине – прямо в опухоль, убил бы там раковые клетки и не проник глубже, в здоровые ткани мозга.

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«Сегодня для организации протонной терапии требуется наполнить дорогим оборудованием помещение размером с целый спортзал, — говорит завкафедрой „Математика“ Московского Политеха Степан Андреев. – Физики работают над тем, чтобы этот зал можно было уменьшить до размеров лабораторного стола. И это может быть осуществлено с помощью лазера».

Речь – не об обычном лазерном луче, а о сверхкоротких и сверхмощных лазерных импульсах.

Чем короче импульс, тем мощнее получается излучение. Так, современные лазеры генерируют импульсы длительностью несколько фемтосекунд (1/1015 доля секунды). Мощность одного такого импульса может быть больше, чем у всех электростанций на планете. «Когда сверхинтенсивный лазерный импульс воздействует на мишень, то в ней происходят чрезвычайно интересные физические процессы, включая ядерные реакции, — объясняет Степан Андреев. – Я занимаюсь моделированием этих процессов, и в результате нашей работы может появиться сравнительно небольшой и недорогой аппарат для протонной терапии: лазер на столе посылает импульсы в определенную мишень, на которой формируется пучок протонов, с энергией необходимой для терапии энергией. Если такая технология появится, центры протонной терапии можно будет организовать в каждом госпитале».

В новой работе Степан Андреев вычислял, что происходит при взаимодействии сверхинтенсивного лазерного импульса с алюминиевой мишенью, на тыльной поверхности которой находится слой протонов. Расчеты показали, что ускорение протонов происходит не только в области «пятна» лазерного импульса, но и на всей тыльной поверхности, длина которой в модели в шесть раз больше диаметра лазерного „пятна“.

Это происходит из-за того, что «горячие» электроны, создающие ускоряющее электростатическое поле на тыльной поверхности мишени, совершая колебательные движения и многократно проходя сквозь мишень и обратно, покрывают своими траекториями практически весь объем мишени, а не только область лазерного воздействия»,— объясняет профессор.

Большинство протонов двигаются перпендикулярно мишени и формируют пучок, угол разлета которого не превышает 15-20 градусов. Такой протонный пучок обладает высокой степенью ламинарности, то есть перемещается в пространстве без перемешивания. Он распространяется на относительно большие расстояния без изменений поперечного размера. По мнению Андреева, причиной такого поведения может являться квазинейтральность пучка, в котором кулоновские силы расталкивания положительно заряженных протонов компенсированы силами притяжения со стороны электронов, движущихся вместе с протонами.

Вопрос квазинейтральности был недостаточно исследован, а это состояние протонных пучков представляет интерес не только для фундаментальной науки, но также для наук о материалах и лазерной медицины»,— отмечает Андреев.

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