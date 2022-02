Ученые нашли новую причину болезни Альцгеймера

Ранее C. pneumoniae уже обнаруживали в мозге людей, умерших на поздней стадии деменции. Бактерии наблюдались у 90% таких людей и лишь у 5% тех, кто умер в том же возрасте, не имея признаков деменции. Однако хватало и работ, в которых связи между C. pneumoniae и деменцией не наблюдалось, поэтому до сих пор оставалось неизвестно, способны ли эти бактерии влиять на работу нервной системы. Исследователи из австралийского Университета Гриффита отобрали для эксперимента 12 мышей, которым ввели в нос раствор с C. pneumoniae, и пять мышей в качестве контрольной группы, получившей физраствор. Мышей усыпляли на 1, 3, 7 и 28 день эксперимента, поэтапно отслеживая происходившие в их организме изменения. Свои выводы ученые описали в статье в журнале Scientific Reports.