В мозге российских космонавтов нашли новые изменения

Пребывание в невесомости приводит к изменениям в белом веществе, связывающем моторные области мозга, и эти изменения сохраняются на протяжении минимум полугода, выяснили специалисты Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и Европейского космического агентства. Об этом они рассказали в статье в журнале Frontiers in Neural Circuits.

Фото: NASA NASA

Исследователи изучили мозг 12 космонавтов «Роскосмоса», пробывших на МКС в среднем 172 дня. Все космонавты прошли диффузионную МРТ мозга за пару месяцев до полета и спустя пару недель после возвращения. Также восемь участников прошли сканирование мозга через семь месяцев после полета.

«Мы обнаружили изменения в нейронных связях между несколькими моторными областями мозга, — сообщили авторы работы. — Моторные области — это центры мозга, отвечающие за движения. В невесомости астронавту необходимо резко адаптировать свои движения к новым условиям, отличающимся от земных. Наше исследование показывает, что их мозг, так сказать, перестраивается».

Спустя семь месяцев изменения все еще сохранялись.

Изменения в моторных областях ученые выявляли и ранее. Теперь же они нашли свидетельства изменений в проводящих путях, связывающих эти области.

Кроме того, они нашли объяснение ранее замеченным изменениям в мозолистом теле, соединяющем полушария. Они оказались обусловлены расширением прилегающих к нему желудочков мозга. Иными словами, структурных изменений в мозолистом теле не происходило — менялась лишь его форма под давлением окружающих тканей.

Исследователи рассчитывают, что дальнейшие наблюдения позволят составить более полную картину воздействия космических полетов на мозг, обнаружить возможные опасности и найти способы от них защититься.