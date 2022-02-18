В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
58 минут назад

Астрономы нашли первую "шестерную" звезду

Газета.Ru

Космический телескоп TESS сумел обнаружить 97 кандидатов в четверные звезды — то есть звездные системы, состоящие из четырех звезд. Соответствующая статья доступна на сайте электронных препринтов arXiv.org и будет опубликована в The Astrophysical Journal Supplement.

Астрономы нашли первую "шестерную" звезду
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

TESS — Transiting Exoplanet Survey Satellite — спутник, предназначенный для открытия экзопланет транзитным методом, он разработан специалистами Массачусетского технологического института в рамках Малой исследовательской программы NASA. Его поле зрения намного шире, чем у предшественников, например космического телескопа Kepler. Широкоугольные камеры TESS обследовали 85% неба, что позволило собрать огромное количество данных. Ученые активно применяют машинное обучение и привлекают добровольцев для того, чтобы все эти данные как можно быстрее обработать. С момента начала миссии, с конца 2018 года, TESS удалось обнаружить уже свыше 5 тыс. кандидатов в экзопланеты и 197 подтвержденных экзопланет. В числе прочего удалось и практически удвоить количество известных кандидатов в четверные системы.

Видео дня

Ведущим автором новой статьи, рассказывающей о 97 кандидатах в затменные четверные звезды, является Веселин Костов из Центра космических полетов Годдарда NASA. «Кандидаты были идентифицированы в данных полнокадровых изображений TESS секторов с 1-го по 42-й с помощью комбинации методов машинного обучения и визуального осмотра при большом вкладе специальной группы добровольцев, — пишут авторы исследования. — Чтобы исключить ложные срабатывания из-за близлежащих звезд или технических артефактов, мы попиксельно изучали кривые блеска интересующих нас объектов».

Свои усилия астрономы сосредоточили прежде всего на выявлении тройных и четверных звездных систем, однако полученные результаты выходят за рамки этих кратных систем. Была обнаружена также «первая шестикратно затменная «шестерная» звездная система и первая транзитная циркумбинарная планета [вращающаяся сразу вокруг нескольких звезд], найденная в одном из секторов данных TESS», — пишут авторы работы.

Кратные звездные системы могут рассказать много нового о путях звездной эволюции. Астрономов и астрофизиков особенно сильно интересуют короткопериодические кратные системы, события, происходящие при взаимных поглощениях звезд, сверхновые типа Ia и слияния черных дыр.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители