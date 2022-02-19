TikTok разблокировал аккаунт РИА "Новости"

ТikTok разблокировал аккаунт РИА «Новости» после того, как в ситуацию вмешался Роскомнадзор, сообщило агентство.
«Роскомнадзор занялся ситуацией, решение найдено», — говорится в публикации.
Также отмечается, что соцсеть восстановила ранее видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей.
Ранее сообщалось, что ТikTok удалил из канала агентства видеоролик с заявлением Пушилина приблизительно в 1.10 мск субботы.
На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 млн пользователей. При этом похожая публикация с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более чем 1,9 млн просмотров в канале осталась.
Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала агентства получили уведомление о блокировке аккаунта.
Позже Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки.