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1 час назад

TikTok разблокировал аккаунт РИА "Новости"

Газета.Ruиещё 2

ТikTok разблокировал аккаунт РИА «Новости» после того, как в ситуацию вмешался Роскомнадзор, сообщило агентство.

TikTok разблокировал аккаунт РИА "Новости"
Фото: Anjum Naveed/APAnjum Naveed/AP

«Роскомнадзор занялся ситуацией, решение найдено», — говорится в публикации.

Также отмечается, что соцсеть восстановила ранее видео с обращением главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики во время эвакуации людей.

Ранее сообщалось, что ТikTok удалил из канала агентства видеоролик с заявлением Пушилина приблизительно в 1.10 мск субботы.

На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 млн пользователей. При этом похожая публикация с выступлением главы ЛНР Леонида Пасечника с более чем 1,9 млн просмотров в канале осталась.

Спустя несколько минут администраторы TikTok-канала агентства получили уведомление о блокировке аккаунта.

Позже Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки.

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