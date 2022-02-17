В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
57 минут назад

Ученые создали сверхпрочный бетон

Lenta.ru

Американские ученые синтезировали нанотехнологичный герметик, который позволяет заметно укрепить бетон. Об этом сообщается на сайте Университета штата Вашингтон (WSU).

Ученые создали сверхпрочный бетон
Фото: Voiland College of Engineering and ArchitectureVoiland College of Engineering and Architecture

В своем исследовании специалисты решали проблему прочности бетона, который используется для возведения и укрепления различных построек. Инженеры обратились к наноматериалам, благодаря которым им удалось повысить качественные особенности бетона и создать сверхпрочную смесь для строительства.

Специалисты рассказали, что разрушение бетонных конструкций происходит по двум причинам: из-за воздействия влаги и влияния различных солей. Авторы исследования использовали два наноматериала — оксид графена и наноглину монтмориллонита, — добавив их в обычный герметик на основе силикона. В лабораторных условиях получившаяся смесь оказалась прочнее бетона: водоотталкивающие свойства повысились на 75 процентов, защита от солей — на 44 процента.

«Мы сосредоточились на одной из основных причин, которая ставит под угрозу целостность и долговечность бетона, а именно на влаге», — отметил профессор Сяньмин Ши (Xianming Shi).

По словам ученого, если сохранить бетон сухим, то жизненный цикл конструкции увеличится. Ши отметил, что бетон не является идеальным материалом для строительства: «Это высокопористый негомогенный композитный материал».

По оценке специалистов, большая часть важной инфраструктуры в США была возведена в период с 1950 по 1970 год, в настоящее время конструкции подходят к концу срока службы. Около восьми процентов мостов из 600 тысяч в регионе считаются конструктивно дефектными, каждые пять миль дорожного покрытия находятся в плохом состоянии.

В конце января американский стартап ByFusion предложил заменить токсичные для атмосферы бетонные блоки мусором. Полученный материал оказался прочнее и легче стандартных бетонных блоков.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители