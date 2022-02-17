COVID-19 связали с риском развития психических расстройств

Люди, переболевшие COVID-19, на 60% чаще страдают от психических расстройств, обнаружили исследователи из Сент-Луисского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале The BMJ.

О том, что перенесшие COVID-19 люди могут быть более подвержены психическим расстройствам, специалисты догадывались и ранее, но достаточно полных данных о последствиях для психики не было. Чтобы выяснить, насколько велики риски, авторы работы собрали сведения о состоянии психики 154 тыс. людей, переболевших COVID-19, и сравнили данные с информацией об 11,5 млн не болевших.

У тех, кто перенес COVID-19, риск развития психических заболеваний в дальнейшем оказался в среднем на 60% выше. В основном у них наблюдались расстройства сна, депрессивные состояния, ухудшение когнитивных функций и злоупотребление психоактивными веществами. Наиболее высоки риски были у тех, кого пришлось госпитализировать.

Основную часть выборки составляли пожилые белые мужчины, поэтому для других категорий людей риски могут отличаться, отмечают авторы работы. Однако в целом, по-видимому, борьба с психическими расстройствами среди людей, перенесших COVID-19, должна стать важной задачей.