Учёные: занятия спортом помогают улучшить память

Новое исследование, проведенное под руководством психологов из Питтсбурга показало, что люди старшего возраста могут предотвратить ухудшение памяти определенного типа, если будут регулярно заниматься спортом.
Ведущий автор исследования Сара Агджаян, аспирант кафедры клинической и биологической психологии здоровья Школы искусств и наук им. Дитриха заявила, что тренировки около трех раз в неделю в течение как минимум четырех месяцев - это то, что нужно, чтобы получить привести эпизодическую память в порядок.
Исследователи обнаружили, что физические упражнения для пожилых людей действительно могут улучшить их память.
Команда, включающая Кирка Эриксона, советника Агджаян, с факультета психологии и других исследователей из Питтсбурга, Университета Карнеги-Меллона и Университета Айовы, опубликовала свои результаты в журнале Communications Medicine.
“Мы обнаружили, что у людей в возрасте от 55 до 68 лет наблюдаются более значительные улучшения памяти по сравнению с теми, кому от 69 до 85 лет, поэтому лучше начать занятия раньше”, - рассказала Агджаян. Команда также обнаружила наибольший эффект от физических упражнений у тех, у кого еще не наблюдалось снижения когнитивных способностей, и в исследованиях, где участники занимались постоянно несколько раз в неделю.
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