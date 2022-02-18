Учёные: занятия спортом помогают улучшить память

“Мы обнаружили, что у людей в возрасте от 55 до 68 лет наблюдаются более значительные улучшения памяти по сравнению с теми, кому от 69 до 85 лет, поэтому лучше начать занятия раньше”, - рассказала Агджаян. Команда также обнаружила наибольший эффект от физических упражнений у тех, у кого еще не наблюдалось снижения когнитивных способностей, и в исследованиях, где участники занимались постоянно несколько раз в неделю.