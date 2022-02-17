Ученые: планета может иметь собственный разум

Совместная деятельность жизненных форм – микробов, растений и животных – изменила облик нашей Земли, и теперь биосфера активно развивается и является неотъемлемой частью нашей планеты. Может ли аналогично этому совместная активность разумных существ изменять свойства планеты в направлении самосохранения, то есть демонстрировать признаки самостоятельной разумной сущности?

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Этим вопросом задались исследователи под руководством Адама Франка (Adam Frank) из Рочестерского университета, США, в своей новой работе. Для иллюстрации роли коллективного «планетного» интеллекта в долгосрочной перспективе эволюции Земли и человеческой цивилизации, исследователи предложили рассмотреть эту эволюцию как последовательную смену четырех этапов:

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Этап 1 (Незрелая биосфера) – Характеристика очень ранней Земли, миллиарды лет назад, до развития технологической цивилизации, когда на планете присутствовали микробы, но еще не появились растения. Жизнь не могла в этот период заметно влиять на атмосферу, гидросферу и иные планетные системы.

Этап 2 (Зрелая биосфера) – Характеристика Земли в период от 2,5 миллиарда лет назад до 540 миллионов лет назад. Формирование стабильных континентов, появление растительности и фотосинтеза, накопление кислорода в атмосфере, формирование озонового слоя. Биосфера оказывала мощное влияние на Землю, помогая поддерживать обитаемость планеты.

Этап 3 (Незрелая техносфера) – Современная Земля со взаимно связанными системами транспорта, связи, технологий, электричества и компьютеров. Техносфера остается незрелой, поскольку не способна сама поддерживать свое существование. Так, энергия, потребляемая цивилизацией, сконцентрирована в невозобновляемых источников, иссякание которых может означать ее гибель.

Этап 4 (Зрелая техносфера) – Это то, к чему Земля должна стремиться в будущем, сказал Фрэнк. Технологические системы в этом случае полностью охватывают всю планету, включая глобальный сбор энергии в таких формах, как солнечная энергия, которые не наносят вреда биосфере. Зрелая техносфера позволяет разумно сосуществовать самой техносфере и биосфере, пояснил автор.