Извержение вулкана Тонга породило 600 тыс. ударов молний

Извержение подводного полинезийского вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровоцировало образование так называемой грязной грозы с рекордным количеством вулканических молний. Наблюдатели зарегистрировали почти 600 тыс. ударов молний, пришедшихся на 13-15 января, что значительно превосходит прежнее крупнейшее событие такого рода — извержение Анак-Кракатау в Индонезии в 2018 году. На основе данных глобальной сети обнаружения молний ученые создали наглядную анимацию этого явления, сообщает издание Daily Mail.

Облако пепла, выброшенного в результате подводного извержения, было сфотографировано многими спутниками и астронавтами Международной космической станции. Но подводный вулкан у берегов Тонга вызвал не только рекордные выбросы пепла, но и привел к началу крупнейшей пылевой грязной грозы. По данным GLD360, наземной глобальной сети обнаружения молний, извержение спровоцировало 590 тысяч ударов молнии, и это «непохоже ни на что иное за всю историю наблюдений». Лишь на шесть часов 15 января пришлось почти 400 тыс. ударов вулканических молний. Согласно данным GLD360, около 56% молний у Тонги ударили в поверхность земли или окрестных вод океана, в том числе 1300 ударов пришлось по крупнейшему острову королевства — Тонгатапу. Остальные 44% ударов молнии, вероятно, не вышли за пределы пылевого облака.