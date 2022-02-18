США внесли AliExpress в список продавцов подделок

США решили внести китайское мобильное приложение WeChat и площадку AliExpress в список пиратских рынков. В МИД КНР заявили, что считают этот шаг политизированным.

СМИ сообщили, что аппарат представителя США на торговых переговорах включил данные торговые платформы в список пиратских рынков. Американцы считают, что в WeChat и AliExpress происходит продажа поддельной продукции.

В Китае, в свою очередь, ответили, что всегда уделяют «большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность». Поэтому китайцы настаивают, чтобы США прекратили «политизировать торгово-экономические вопросы».