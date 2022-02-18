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37 минут назад

США внесли AliExpress в список продавцов подделок

Ferra.ruиещё 3

США решили внести китайское мобильное приложение WeChat и площадку AliExpress в список пиратских рынков. В МИД КНР заявили, что считают этот шаг политизированным.

США внесли AliExpress в список продавцов подделок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

СМИ сообщили, что аппарат представителя США на торговых переговорах включил данные торговые платформы в список пиратских рынков. Американцы считают, что в WeChat и AliExpress происходит продажа поддельной продукции.

В Китае, в свою очередь, ответили, что всегда уделяют «большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность». Поэтому китайцы настаивают, чтобы США прекратили «политизировать торгово-экономические вопросы».

В США заявили о значительном увеличении количества контрафактных товаров, предлагаемых для продажи на AliExpress. Американские регуляторы утверждают, что сайте продаются как и явные подделки, так и товары, которые ложно рекламируются как оригинальные.

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