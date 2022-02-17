В Google Pixel 6 и 6 Pro обнаружили новые ошибки ПО

Pixel 6 и Pixel 6 Pro - первые телефоны Google с дактилоскопическим датчиком под дисплеем, и для помощи при ремонте Google выпустила инструмент для калибровки этого датчика. Однако, как оказалось, у него есть некоторые проблемы.

Луис Россманн, владелец магазина Rossmann Repair Group в Нью-Йорке, опубликовал на YouTube видеоролик, посвященный этой проблеме с инструментом Google для датчика отпечатков пальцев. В видео Россманн приводит несколько тем на форумах Google, Reddit, iFixit и XDA, посвященных сбоям в работе инструмента калибровки Google.

Когда инструмент не работает, появляется сообщение о том, что Google "не смог найти уникальное программное обеспечение для калибровки этого устройства" при попытке откалибровать дисплей и датчик отпечатков пальцев Pixel 6 или Pixel 6 Pro. Сообщается, что эта проблема не решена, и она затрагивает как самостоятельный ремонт, так и в специализированных местах.

В одной из тем пользователь, называющий себя сертифицированным техническим специалистом Google, утверждает, что действительно существуют проблемы с подключением калибровки отпечатков пальцев при использовании Windows, при этом ему удалось запустить этот инструмент на Pixel 5 и Chromebook.