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1 час назад

Не опять, а снова: в смартфонах Google Pixel 6 и 6 Pro обнаружили новые ошибки ПО

Ferra.ru

Pixel 6 и Pixel 6 Pro - первые телефоны Google с дактилоскопическим датчиком под дисплеем, и для помощи при ремонте Google выпустила инструмент для калибровки этого датчика. Однако, как оказалось, у него есть некоторые проблемы.

В Google Pixel 6 и 6 Pro обнаружили новые ошибки ПО
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Луис Россманн, владелец магазина Rossmann Repair Group в Нью-Йорке, опубликовал на YouTube видеоролик, посвященный этой проблеме с инструментом Google для датчика отпечатков пальцев. В видео Россманн приводит несколько тем на форумах Google, Reddit, iFixit и XDA, посвященных сбоям в работе инструмента калибровки Google.

Когда инструмент не работает, появляется сообщение о том, что Google "не смог найти уникальное программное обеспечение для калибровки этого устройства" при попытке откалибровать дисплей и датчик отпечатков пальцев Pixel 6 или Pixel 6 Pro. Сообщается, что эта проблема не решена, и она затрагивает как самостоятельный ремонт, так и в специализированных местах.

В одной из тем пользователь, называющий себя сертифицированным техническим специалистом Google, утверждает, что действительно существуют проблемы с подключением калибровки отпечатков пальцев при использовании Windows, при этом ему удалось запустить этот инструмент на Pixel 5 и Chromebook.

Впервые сообщения об этой проблеме появились в ноябре, но за прошедшее время никаких обновлений не последовало.

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