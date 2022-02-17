"Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-19", который запустили с космодрома Байконур во вторник, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

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Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Общий объем сухих грузов, которые доставили на МКС, составляет около 1 600 кг. На станцию привезли бортовуя ресурсную аппаратуру, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов. Также на "грузовике" на станцию прилетели 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.