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18 минут назад

"Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

ТАССиещё 2

Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-19", который запустили с космодрома Байконур во вторник, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

"Прогресс МС-19" пристыковался к МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Общий объем сухих грузов, которые доставили на МКС, составляет около 1 600 кг. На станцию привезли бортовуя ресурсную аппаратуру, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов. Также на "грузовике" на станцию прилетели 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

На борту "Прогресса" находятся шесть наноспутников ЮЗГУ-55 № 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены с борта МКС во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".

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