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2 часа назад

Учёные: собаки могут узнать хозяина только по голосу

Ferra.ru

Учёные из Университета Этвеша Лоранда обнаружили, что собаки на самом деле способны узнать хозяина только по голосу. Другими словами, зрение и обоняние могут вообще не использоваться при этом. Подробнее - в материале.

Ученые: собаки могут узнать хозяина только по голосу
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Команда экспертов с факультета этологии Университета Этвеша Лоранда (ELTE) в Венгрии провела исследование, результаты которого показали способность собак узнавать своих хозяев по голосу. Опубликованы все полученные данные были в издании Animal Cognition.

В эксперименте приняли участие 28 собак с их владельцами. Животным нужно было в лаборатории найти своего хозяина, который прятался за одним из двух укрытий. За вторым укрытием стоял незнакомый человек. И первый, и второй вслух нейтральным тоном зачитывали различные рецепты. В итоге собаки находили своих хозяев в 82% случаев.

Кроме того, учёные определили, какие из характеристик голоса хозяина помогали собаке делать выбор. Это оказались высота (высокий или низкий) и «шумность» (более чистый или более жёсткий, грубый). В то же время тембр и другие особенности никак не влияли на выбор питомца.

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