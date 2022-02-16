Apple выпустит новую умную колонку с дисплеем

Apple работает над созданием новой умной колонки с экраном, сообщает портал What HiFi со ссылкой на пост Reddit. Эта информация была якобы "слита" фирменным голосовым помощником компании Siri.

Пользователь колонки HomePod рассказал, что Siri странно отреагировал на его запрос зачитать статью из Википедии. По его словам, голосовой помощник ответил, что вся информация отображается на HomePod, однако колонка не оснащена дисплеем. Это подтолкнуло пользователя на мысль, что Siri случайно раскрыла будущий гаджет Apple.

Некоторые пользователи Reddit заметили, что тоже получали от Siri похожие сообщения. Предложение посмотреть на экран может появится только в том случае, если на колонке стоит бета-версия audioOS 15.3. По данным портала, ранее близкие к компании источники сообщали, что Apple может работать над умным аудиоустройством с экраном.

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