Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог OneWeb

Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог британской системы OneWeb, сообщает Bloomberg, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Фото: ТАСС ТАСС

Из бюджета ЕС на проект будет выделено 2,4 миллиарда. Остальные средства должны поступить из стран Евросоюза и европейских промышленных групп. «Это имеет первостепенное значение с точки зрения нашего стратегического и технического суверенитета», — сказал Бретон.

В феврале ракета «Союз-СТ-Б» с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру.