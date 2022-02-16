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1 час назад

Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог OneWeb

Lenta.ru

Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог британской системы OneWeb, сообщает Bloomberg, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог OneWeb
Фото: ТАССТАСС

Из бюджета ЕС на проект будет выделено 2,4 миллиарда. Остальные средства должны поступить из стран Евросоюза и европейских промышленных групп. «Это имеет первостепенное значение с точки зрения нашего стратегического и технического суверенитета», — сказал Бретон.

В феврале ракета «Союз-СТ-Б» с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру.

В январе Space24 сообщило, что в середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе.

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