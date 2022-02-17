Twitter позволит помечать "хороших" ботов

Прошлой осенью Twitter представил новую метку, которая позволит так называемым "хорошим ботам" на его сервисе идентифицировать себя. Эти метки "хорошего бота", которые тогда тестировались лишь небольшой группой пользователей, теперь доступны всем, у кого есть свой бот.

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Хотя слово "бот" часто имеет негативный оттенок, Twitter отметил, что есть и полезные боты, которые автоматически сообщают в Твиттере такую полезную информацию, как обновления информации о COVID-19, предупреждения о землетрясениях, и многое другое.

Как и во время тестирования, аккаунты Twitter, пометившие себя как боты, будут отображать эту информацию в своем профиле Twitter. Под именем аккаунта и @username появится маленький значок робота, а также слова "Automated by", за которыми последует ник владельца аккаунта. В биографии бота в Twitter подробно описывается его предназначение.

Когда боты пишут твиты, их автоматический статус также будет виден в лентах пользователей.