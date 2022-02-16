Антарктида рекордно зацвела

Итальянские ученые сообщают о рекордном цветении на территории Антарктиды. По большей части речь идет о традиционном в этом время антарктическом луговике.

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Однако, скорость и масштабы цветения, по словам исследователей, превышают все результаты наблюдений за последние полвека.

Ученые связывает это с глобальным потеплением климата, который затронул и Антарктиду, где плюсовые температуры также в последние годы бьют один рекорд за другим.

Еще одной причиной столь буйного распространения растительности по материку специалисты связывают со снижением численности морских котиков, которые питаются травой, но на фоне изменения морских условий и пищевых ресурсов вынуждены массово искать для себя другую среду обитания.