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1 час назад

Антарктида рекордно зацвела

Inc-News

Итальянские ученые сообщают о рекордном цветении на территории Антарктиды. По большей части речь идет о традиционном в этом время антарктическом луговике.

Антарктида рекордно зацвела
Фото: mir24mir24

Однако, скорость и масштабы цветения, по словам исследователей, превышают все результаты наблюдений за последние полвека.

Ученые связывает это с глобальным потеплением климата, который затронул и Антарктиду, где плюсовые температуры также в последние годы бьют один рекорд за другим.

Еще одной причиной столь буйного распространения растительности по материку специалисты связывают со снижением численности морских котиков, которые питаются травой, но на фоне изменения морских условий и пищевых ресурсов вынуждены массово искать для себя другую среду обитания.

Ученые считают, что наблюдающееся сейчас изменение антарктической экосистемы приведет не только к более серьезному таянию вечной мерзлоты, но и к появлению в будущем на материке неместных видов растений, что грозит необратимыми потерями в дикой природе.

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