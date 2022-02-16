Шанс для планшетов. Huawei перезапускает формат устройств при помощи Huawei MatePad 10,4

За последние 10 лет планшеты, казалось, закрепились в числе нишевых продуктов, но период пандемии привел к росту их популярности. Если раньше планшеты служили, в основном, образовательно-развлекательными гаджетами или выполняли функцию электронной книги, то современным моделям стало под силу конкурировать с ноутбуками по многозадачности, мощности и автономности. Производители смогли улучшить, а пользователи — оценить удобство форм-фактора планшета. Однако, чтобы превратиться в полноценное и востребованное рабочее место, девайс должен иметь привычный для ноутбука интерфейс и функции управления, уметь взаимодействовать с другими устройствами. О том, как на этом планирует сыграть компания Huawei, запуская в России новинку — планшет Huawei MatePad с диагональю экрана 10,4 дюйма, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Huawei Huawei

Huawei

Инструменты перезагрузки

Huawei позиционируется как премиальный бренд, однако компания постоянно развивает и другие направления, делая новейшие разработки доступными для всех. Выходящий на рынок 16 февраля Huawei MatePad с диагональю 10,4 дюйма относится к среднему ценовому сегменту, но имеет максимальные шансы не просто вернуть популярность планшетам на российском рынке, но и переформатировать использование этих электронных устройств.

Недаром в компании новинку называют продуктивным планшетом для каждого. Выбор такого слогана подкреплен современным и производительным «железом», качественной и безопасной для глаз картинкой, большой автономностью, объемным звуком, комфортным интерфейсом и доступной ценой. Рассмотрим все элементы успеха подробнее.

Huawei

Производительность и функциональность

Продуктивность устройства и быстрый отклик программ обеспечивает мощный восьмиядерный процессор Huawei Kirin 710A. Пользователь может выбрать модификацию с оперативной памятью 4 гигабайт и накопителем 128 гигабайт или 4+64 гигабайт. Любого из этих объемов хватит для полноценной работы и развлечений. Что же касается удобства ввода информации, то здесь Huawei предлагает пользователю стилус, чехол-клавиатуру, мышь. Подобрать необходимый набор аксессуаров для комфортной работы будет несложно.

Huawei

Интерфейс и сопряженность

Обновленный Huawei MatePad легко и без проводов взаимодействует не только с периферийными гаджетами, но также со смартфоном или ноутбуком бренда. Например, можно использовать планшет как дополнительный экран. Или передать на него проекцию телефона, получив доступ к мобильным приложениям и памяти, и перетаскивать файлы между девайсами привычными жестами с помощью мыши или стилуса. Все это увеличивает функциональность как самого MatePad, так и других устройств.

В магазине AppGallery доступны приложения Microsoft Office для устройств Huawei. Параллельно редактировать документ Word и презентацию в Power Point на MatePad проще простого, поскольку дисплей поддерживает разделение на несколько окон.

Huawei

Экран

2К-экран Huawei MatePad с диагональю 10,4 дюйма имеет двойной сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий защиту от синего света и отсутствие мерцания. Поэтому длительная работа с документами или просмотр фильма не вызовут усталости, а технологии компактного, но эффективного графического процессора Mali G51 обеспечат яркую и четкую картинку.

Huawei

Звук

Четыре динамика MatePad настроены по стандартам Harman Kardon — мирового производителя премиальных аудиоустройств. Это гарантирует безупречное качество звучания и глубокое погружение в «сцену». Во всех диапазонах — от низких до высоких частот — звук радует чистотой, а если добавить фирменную технологию аудиоэффектов Huawei Histen 7.0, то удовольствие от звука становится максимальным. При участии в видеоконференции будет слышно только вас, и никакие посторонние шумы вроде стука клавиатуры или разговора соседей не помешают коммуникации. Отвечают за это три встроенных микрофона и алгоритм шумоподавления.

Huawei

Автономность и габариты

Технологии Huawei в области автономной работы устройств уже зарекомендовали себя и считаются эталоном. А для форм-фактора планшетов они становятся еще одним инструментом возрождения. Какие возможности предоставляет MatePad? Аккумулятор емкостью 7250 миллиампер-часов, по заявлению компании, гарантирует одиннадцать часов просмотра закачанного на устройство видео. Фирменные технологии быстрой зарядки позволят пополнить батарею на треть за полчаса. При этом базовый вес устройства составляет всего 450 грамм.

Huawei

Для кого?

Новинка от Huawei может заинтересовать широкий круг потребителей, поскольку MatePad с его высокой продуктивностью и доступной ценой воспринимается как устройство для каждого. Студентам он послужит удобным инструментом для учебы, открывающим также простор для развлечений. Работающим специалистам он будет полезен как легкий, стильный и производительный аналог ноутбука, способный расширить возможности уже имеющихся устройств. Творческим людям MatePad позволит ухватить вдохновение и зафиксировать его. В качестве устройства для личного и семейного досуга Huawei MatePad подойдет любому пользователю.