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2 часа назад

Новая ОС от Google "воскресит" старые компьютеры

Газета.Ruиещё 4

Google анонсировала новую версию фирменной Chrome OS, получившую название Chrome OS Flex, пишет AndroidAuthority. ОС предназначена для устаревших компьютеров, работающих на Windows или MacOS.

Новая ОС от Google "воскресит" старые компьютеры
Фото: ReutersReuters

Заявляется, что новая ОС превратит старый ПК в хромбук – ноутбук от Google, который работает на Chrome OS. Как утверждают в Google, OS Flex может эффективно работать на компьютерах возрастом до 13 лет. Однако некоторые функции, например доступ к голосовому ассистенту Google Assistant или синхронизация с Android-смартфоном, могут быть недоступны – все зависит от возможностей ПК.

OS Flex находится на этапе тестирования, ее могут установить даже рядовые пользователи. Дата релиза операционной системы пока неизвестна.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, как научить компьютер вводить текст за человека.

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