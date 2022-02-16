Новая ОС от Google "воскресит" старые компьютеры

Заявляется, что новая ОС превратит старый ПК в хромбук – ноутбук от Google, который работает на Chrome OS. Как утверждают в Google, OS Flex может эффективно работать на компьютерах возрастом до 13 лет. Однако некоторые функции, например доступ к голосовому ассистенту Google Assistant или синхронизация с Android-смартфоном, могут быть недоступны – все зависит от возможностей ПК.