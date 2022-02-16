Twitter и Viber приступили к исполнению "закона о приземлении"

"В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона "о приземлении". Напомню, что законом предусмотрено восемь мер понуждения. <…> Будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона "о приземлении" иностранных IT-компаний.