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1 час назад

Раскрыты признаки ворующих личные данные приложений

Ferra.ru

Российский специалист и аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала об особенностях приложений, ворующих личные данные пользователей.

Раскрыты признаки ворующих личные данные приложений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам эксперта, к утечке сообщений, фотографий, контактов, переписки и банковских данных может привести скрытая вредоносная часть в простеньких мобильных приложениях. Так, стоит быть крайне внимательным, если такие программы как фонарик или приложение для подсчёта калорий просит слишком много прав, в то числе к разным функциям и файлам смартфона и управление ими.

Напомним, что ранее Apple сделала доступной функцию по публикации приложений для ограниченной аудитории. Теперь разработчики могут делиться своими мобильными приложениями лишь узким кругом пользователей.

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