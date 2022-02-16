Раскрыты признаки ворующих личные данные приложений

По словам эксперта, к утечке сообщений, фотографий, контактов, переписки и банковских данных может привести скрытая вредоносная часть в простеньких мобильных приложениях. Так, стоит быть крайне внимательным, если такие программы как фонарик или приложение для подсчёта калорий просит слишком много прав, в то числе к разным функциям и файлам смартфона и управление ими.