Android 13 позволит установить Windows 11 на смартфоны

Google представила первую бета Android 13 для разработчиков всего несколько дней назад. Но уже сейчас стало известно, что свежая мобильная ОС принесёт очень любопытную возможность.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Речь идёт об инструменте под названием гипервизор. С его помощью уже сейчас энтузиаст под ником kdrag0n запустил на своём смартфоне Pixel 6 вполне «взрослую» систему — Windows 11. Также ему удалось провернуть подобное с несколькими модификациями Linux.

По словам пользователя, изначально он без каких-либо проблем запустил на своём телефоне несколько дистрибутивов Linux. Затем он уже попытался провернуть подобное и с Windows 11. Как ни странно, новейшая ОС от Microsoft также без проблем установилась на смартфон — новые возможно Android 13 вполне позволяют подобное.