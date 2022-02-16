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34 минуты назад

Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные

Елена Прошина

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, как защитить данные, сохраненные на телефоне. Об этом пишет агентство «Прайм».

Названы приложения, которые могут воровать личные данные
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что наличие на телефоне скрытого вредоносного программного обеспечения (ПО) может обернуться для пользователя потерей фото, сообщений, переписки, контактов и банковских данных. По ее словам, шпионское ПО чаще всего запрашивает разрешение на доступ к различным файлам и функциям телефона и управление ими. Лынова пояснила, что это может быть любое приложение, например, редактор фотографий, фонарик или приложение для подсчета калорий.

Эксперт посоветовала пользователям скачивать приложения только в официальных магазинах (Google Play Store, App Store), чтобы избежать «заражения» смартфона. Однако она предупредила, что даже это не всегда гарантирует безопасность скачиваемого ПО.

Ранее заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко перечислил три метода борьбы с забитой внутренней памятью смартфона. По его словам, достаточно будет отказаться от использования видеоконтента, научиться уничтожать ненужные файлы и производить откат к заводским настройкам.

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