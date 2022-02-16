Названы приложения, которые могут воровать личные данные

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, как защитить данные, сохраненные на телефоне. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Она напомнила, что наличие на телефоне скрытого вредоносного программного обеспечения (ПО) может обернуться для пользователя потерей фото, сообщений, переписки, контактов и банковских данных. По ее словам, шпионское ПО чаще всего запрашивает разрешение на доступ к различным файлам и функциям телефона и управление ими. Лынова пояснила, что это может быть любое приложение, например, редактор фотографий, фонарик или приложение для подсчета калорий.

Эксперт посоветовала пользователям скачивать приложения только в официальных магазинах (Google Play Store, App Store), чтобы избежать «заражения» смартфона. Однако она предупредила, что даже это не всегда гарантирует безопасность скачиваемого ПО.