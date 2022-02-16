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8 минут назад

Вирусолог центра Гамалеи рассказал об особенностях антител к «омикрону»

Елена Прошина

Штамм COVID-19 «омикрон» стал доминирующим на территории России. Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал об особенностях иммунитета, который вырабатывается у людей, переболевших этим вариантом коронавируса, сообщает радио Sputnik.

Никакой гарантии: Названы особенности антител к «омикрону»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что более 70% выявляемых в России случаев коронавирусной инфекции приходится на заражение «омикроном». Однако вирусолог отметил, что иммунитет, который образуется естественным путем при инфицировании этим вариантом COVID-19, не может гарантировать человеку защиту от других штаммов коронавируса. По его словам, антитела, которые образуются при контакте с «омикроном», не смогут предотвратить инфицирование предыдущими штаммами COVID-19.

Альтштейн рассказал, что способность антител обеспечивать иммунную защиту может зависеть от тяжести перенесенного заболевания.

«После более тяжелого заболевания будет больше антител, после легко перенесенного заболевания может быть меньше антител. Но тут могут быть варианты, есть зависимость от особенностей человека и его иммунитета», — уточнил вирусолог.

Однако он добавил, что у людей, переболевших «омикроном», все-таки может появиться защита к другим вариантам COVID-19. Альтштейн пояснил, что иммунитет не полностью сводится к антителам, необходимо также учитывать клеточный иммунитет.

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