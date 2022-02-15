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36 минут назад

Влияет ли шоколад на сексуальное влечение

Ferra.ru

Есть мнение, будто шоколад является афродизиаком, то есть может повышать сексуальное влечение. Однако врач-эндокринолог Полина Королева поспешила опровергнуть это утверждение.

Влияет ли шоколад на сексуальное влечение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, исследования не подтверждают распространённое мнение о том, что шоколад — это афродизиак. Однако Королева отметила, что плоды какао содержат вещества, которые в комплексе могут оказывать «положительное прямое и косвенное влияние на сексуальное здоровье и функцию». Это, в частности, флавоноиды. Кроме того, психоактивное действие могут оказывать метиксантин, биогенные амины и каннабиноидоподобные жирные кислоты.

Королева также заявила, что шоколад якобы полезен для когнитивной деятельности – он улучшает концентрацию и память.

Стоит отметить, что у учёных в принципе нет доказательств того, что какие-то афродизиаки действуют, как положено.

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