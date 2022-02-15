В Антарктиде начался бурный рост растительности

Антарктида начинает цвести, заявили ученые Университета Инсубрии в Комо (Италия). Исследование показало, что по ее территории быстро распространяются два вида растений, сообщает Current Biology.

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Речь идет о антарктическом луговике (Deschampsia antarctica) и колобантусе кито (Colobanthus quitensis). С 2009 по 2018 годы они распространялись в пять раз быстрее, чем за последние 50 лет (с 1950 по 2009 годы).

В последние десять лет летние температуры в Антарктиде постепенно повышались. Рост составлял 0,02-0,27 градусов Цельсия в год. Сильное похолодание, случившееся в 2012 году, не изменило общую тенденцию.

«Наземные экосистемы Антарктики быстро реагируют на эти климатические воздействия», – отметила главный автор исследования Николетта Канноне.

Ученые, работающие на острове Сигни, также отметили снижение численности морских котиков. Это также влияет на распространение растительности, поскольку морские животные уничтожают траву. Почему котиков стало меньше, исследователи сказать не смогли. Вероятно, это связано с изменениями морских условий и пищевых ресурсов.

Авторы исследования отметили, что если тенденции к потеплению сохранятся, в ближайшие десятилетия в Антарктиде появится больше свободных ото льда районов. Процессы на острове Сигни отражают ситуацию на материке в целом.

Дальнейшее распространение растительности в Антарктиде изменит кислотность почвы, повлияет на активность бактерий и грибков, разложение органических веществ. Эти изменения вкупе с разрушением вечной мерзлоты вызовут «каскад» последствий для всех наземных экосистем.