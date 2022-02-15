Россияне стали чаще покупать смартфоны из-за страха американских санкций

Некоторое время назад стало известно о возможных санкциях США, в рамках которых вступит в силу запрет на поставку в Россию различной электроники. Теперь же стало известно о последствиях этих слухов.

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Оказалось, что в России заметно вырос спрос на смартфоны. Связано это с тем, что люди стали опасаться из-за возможного введения санкций и приостановки ввоза устройств в страну. При этом на этот момент накладываются ещё и прогнозы экспертов, мол техника в будущем вновь подорожает.

Информацию о росте спроса раскрыли отечественные ритейлеры. Так, например, на Ozon продажи смартфонов в январе текущего года по отношению к прошедшему выросли на 50%. На «AliExpress Россия» этот показатель увеличился и вовсе на 60%.