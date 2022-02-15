Ученые нашли средство для лечения мигреней

Исследователи из Медицинского колледжа Университета Аризоны предложили новый способ лечения мигреней. Пациентам проводили терапию при помощи регулярного облучения зеленым светом, сообщает ВВС.
Всего за два с половиной месяца такого лечения (по два часа ежедневно) частота головных болей у большинства участников эксперимента снизилась в два раза.
Исследователи уже назвали такую терапию обнадеживающей. По данным ВОЗ, мигрень является одним из самых распространенных расстройств нервной системы, от нее страдают до 1 млрд человек по всему миру.