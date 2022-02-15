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22 минуты назад

Ученые нашли средство для лечения мигреней

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Исследователи из Медицинского колледжа Университета Аризоны предложили новый способ лечения мигреней. Пациентам проводили терапию при помощи регулярного облучения зеленым светом, сообщает ВВС.

Ученые нашли средство для лечения мигреней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Всего за два с половиной месяца такого лечения (по два часа ежедневно) частота головных болей у большинства участников эксперимента снизилась в два раза.

Исследователи уже назвали такую терапию обнадеживающей. По данным ВОЗ, мигрень является одним из самых распространенных расстройств нервной системы, от нее страдают до 1 млрд человек по всему миру.

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