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36 минут назад

У омикрона нашли новую опасную мутацию

Lenta.ruиещё 2

Ученые из Дании обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в отчете.

Мутацию назвали H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 процентов заболевших приходится на именно на BA.2.

«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», — прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.

Омикрон сочли началом конца пандемии коронавируса

Ранее вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что спрогнозировал появление нового суперштамма SARS-CoV-2. По утверждениям ученого, новый вариант вируса должен появиться в странах с нулевой толерантностью к коронавирусу, например, Китае или странах Южной Азии.

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