У омикрона нашли новую опасную мутацию

Мутацию назвали H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся стелс-омикроном, может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 процентов заболевших приходится на именно на BA.2.