Опубликовано видео старта ракеты «Союз» с грузовым кораблем

«15 февраля 2022 года в 07:25:40 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя ”Союз-2.1а” с грузовым кораблем “Прогресс МС-19”. Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны», – говорится в сообщении компании.