Опубликовано видео старта ракеты «Союз» с грузовым кораблем

Российская ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС). Соответствующее видео публикует государственная корпорация «Роскосмос».
«15 февраля 2022 года в 07:25:40 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя ”Союз-2.1а” с грузовым кораблем “Прогресс МС-19”. Через 8 минут 48 секунд зафиксировано разделение корабля и третьей ступени носителя, затем раскрылись солнечные батареи и антенны», – говорится в сообщении компании.
Грузовой корабль доставит на МКС топливо и питьевую воду, а также оборудование и инвентарь для экспериментов и сжатый азот.