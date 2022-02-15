Google предупредила о серьезной уязвимости в браузере Chrome

Глобальная база данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности пополнилась свежей записью. В ней говорится о том, что браузер Chrome имеет критическую уязвимость, потенциально угрожающую всем пользователям приложения.

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Уязвимость получила номер CVE-2022-0609. Что интересно, инициатором её включения в базу стала сама Google. Именно её специалисты смогли первыми обнаружили недостатки в собственной разработке.

Сообщается, что проблема связана с функцией анимации, используемой внутри браузера. С её помощью хакеры могут получить удалённый доступ к устройствам жертв, а также запустить вредоносный код на них.