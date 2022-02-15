Ученые нашли пользу от катания на велосипеде после вакцинации

Полтора часа физических упражнений умеренной интенсивности сразу после прививки от гриппа или COVID-19 способны усилить выработку антител после вакцинации от COVID-19 и гриппа, выяснили специалисты из Университета штата Айова. Об этом они сообщили в статье в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Участниками исследования стали 16 добровольцев, получивших прививку от гриппа и 36 вакцинированных от COVID-19. Часть из них сразу после вакцинации отправилась 90 минут кататься на велосипеде или гулять пешком с такой скоростью, чтобы пульс доходил до 120-140 ударов в минуту, остальные же продолжили заниматься своими делами.

В течение следующих четырех недель у первой группы участников выработалось значительно больше антител, чем у второй. Для подтверждения результата исследователи также провели эксперимент на мышах, введя им вакцину и заставив часть бегать на беговой дорожке. В этом случае физическая активность тоже дала положительный эффект.

Кроме того, исследователи повторили эксперимент, сократив время физической активности до 45 минут. Однако такая длительность нагрузки прироста антител не дала.

«Наши предварительные результаты впервые демонстрируют, что в определенный период времени можно усилить реакцию организма на антитела к вакцинам», — сообщают авторы работы.

Причины обнаруженного эффекта еще предстоит объяснить — при физической нагрузке происходит много метаболических, биохимических и прочих изменений. Так, во время упражнений вырабатывается интерферон-альфа, влияющий на образование антител. Также исследователи собираются выяснить, будет ли достаточно 60 минут нагрузки, чтобы добиться нужного эффекта.