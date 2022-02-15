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48 минут назад

Названа продолжительность пятой волны коронавируса

News.ru

Профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса в России, связанная со штаммом «омикрон», может продлиться до апреля. Начиная с первых чисел февраля и сейчас Россия живёт в обстановке пика, считает эксперт. Он выразил уверенность, что количество заражённых за сутки больше не будет расти, сообщает URA.RU.

Названа продолжительность пятой волны коронавируса
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Cпускаться будем, конечно, постепенно, медленно. Это и остаток февраля, март, и в апреле, возможно, будет падение этого пика, — рассказал Альтштейн.

С ним не согласился вирусолог Максим Скулачев, который выразил мнение, что пятая волна COVID-19 в РФ пройдёт быстрее. Он привёл в пример Великобританию, где уже заявили о борьбе с последствиями волны «омикрона». Эксперт отметил, что волна нового штамма коронавируса не такая продолжительная. Он заявил, что через месяц пятая волна может закончиться в России.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Так, например, люди будут страдать от поражения центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем, отметил эксперт. По его мнению, должен быть разработан новый специализированный подход к реабилитации пациентов.

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