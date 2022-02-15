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1 час назад

В России предложили запретить продажу части алкоголя

Ura.Ru

В России могут запретить производство и продажу крепкого алкоголя в пластиковой таре. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой РФ 15 февраля.

В России предложили запретить продажу части алкоголя
Фото: Ura.RuUra.Ru

В Совете Федерации предложили установить штраф за производство и продажу алкогольной продукции с содержанием более 28% этилового спирта в пластиковой таре, сообщают «Известия». Отмечается, что исключением станет тара не более 50 мл и импортный алкоголь.

Авторы законопроекта предлагают наказывать должностных лиц штрафом от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией предметов, нарушающих закон. Юридических лиц предлагается штрафовать на суммы от 300 до 500 тысяч рублей также с конфискацией.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов заявил, что необходимо запретить не только алкоголь в пластике, а еще соки и воду, потому что это очень вредно для здоровья граждан. С ним согласился первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев, добавив, что нужно запретить продажу любого алкоголя в пластиковой таре.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что необходимо запретить использование пластиковой тары для пищевых продуктов и напитков. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказывала, что кабмин РФ уже готовит поправки о запрете использования цветного пластика, пластиковых соломинок и одноразовой посуды, передает «Национальная служба новостей».

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