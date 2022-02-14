Как можно научить собак обнаруживать COVID-19

Собаки могут иметь до 300 миллионов обонятельных рецепторов. Кроме того, в мозге пса на 40 процентов больше, чем у человека, места выделяется для анализа различных запахов. Исследователи выяснили, что помочь собаки могут и в обнаружении различных заболеваний - точнее, их биомаркеров. Среди таких болезней и ковид.

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Учёные из Международного университета Флориды (США) совместно с судебным биологом ДеЭттой Миллс пришли к выводу, что собаки способны находить людей, заражённых COVID-19. Происходит это благодаря тому, что эти животные могут определять летучие органические соединения, выделяемые людьми с коронавирусом, и отличать эти биомаркеры от остальных соединений.

В ходе эксперимента использовались медицинские маски. Собак сначала обучили определённым образом реагировать на маски тех, кто был заражён ковидом. После этого сами маски поместили в банки с отверстиями, а животные должны были обнаружить, в какой банке находится маска больных коронавирусом. После 40 двойных испытаний оказалось, что собаки правильно определяют маски с COVID-19 в более чем 90 процентах случаев.

Так, терьер Мак оказался прав в 96,2 процентах случаев, бельгийскийская овчарка малинуа Кобра - в 99,4 процентах, голландская овчарка Уан Бетта - в 98,1 процентах, бордер-колли Хаббл - в 96,3 процентах.

Кобра и Уан Бетта при этом показали свои навыки по обнаружению коронавируса и на массовых мероприятиях в мае и сентябре 2021 года.