В Китае обнаружены реликвии древней культуры Чжукайгоу

Китайские археологи при проведении раскопок во Внутренней Монголии обнаружили целую коллекцию культурных реликвий возрастом 4000 лет, включая искусно изготовленные изделия из нефрита.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", открытие было сделано при проведении изысканий в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Работы там проводила миссия регионального института культурных реликвий и археологии.

Речь идет о реликвиях древней культуры Чжукайгоу. Они были обнаружена при раскопках в городе Ордос, площадь которого на текущий момент оценивается в 500 тысяч квадратных метров. В минувшем году сотрудники указанного института провели в древнем городе спасательные раскопки.

В результате они обнаружили восемь ранее неизвестных домов, примерно три десятка археологических ям и канав, а также 31 древнее захоронение. На этих объектах было найдено 150 различных предметов, включая керамику, каменные орудия труда и искусно изготовленные изделия из нефрита.

При этом эксперты отмечают, что значительная часть найденных реликвий была импортирована в этот город из других регионов. Это касается, в частности, большого количества нефритовых изделий и украшений из раковин моллюсков.