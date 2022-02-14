В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
1 час назад

В Китае обнаружены реликвии древней культуры Чжукайгоу

Российская Газета

Китайские археологи при проведении раскопок во Внутренней Монголии обнаружили целую коллекцию культурных реликвий возрастом 4000 лет, включая искусно изготовленные изделия из нефрита.

В Китае обнаружены реликвии древней культуры Чжукайгоу
Фото: iStockiStock

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", открытие было сделано при проведении изысканий в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Работы там проводила миссия регионального института культурных реликвий и археологии.

Речь идет о реликвиях древней культуры Чжукайгоу. Они были обнаружена при раскопках в городе Ордос, площадь которого на текущий момент оценивается в 500 тысяч квадратных метров. В минувшем году сотрудники указанного института провели в древнем городе спасательные раскопки.

В результате они обнаружили восемь ранее неизвестных домов, примерно три десятка археологических ям и канав, а также 31 древнее захоронение. На этих объектах было найдено 150 различных предметов, включая керамику, каменные орудия труда и искусно изготовленные изделия из нефрита.

При этом эксперты отмечают, что значительная часть найденных реликвий была импортирована в этот город из других регионов. Это касается, в частности, большого количества нефритовых изделий и украшений из раковин моллюсков.

Анализ показал, что данные артефакты были привезены из других мест, а не были изготовлены местными мастерами. Причем некоторые из реликвий были привезены издалека. Это говорит о том, что культура Чжукайгоу имела достаточно тесные культурные и торговые связи с жителями других регионов, в том числе отдаленных. В числе находок также оказались бронзовые предметы, отлитые местными мастерами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители