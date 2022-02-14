В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
17 минут назад

В Роспотребнадзоре разработали детектор, обнаруживающий COVID-19 на самых ранних стадиях

ТАССиещё 2

Специалисты Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Технология позволит диагностировать COVID-19 на ранних стадиях заболевания, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

В России научились выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях
Фото: ТАССТАСС

"Ученые Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у разработки отмечена высокая чувствительность, что является важнейшим преимуществом данного изобретения.

"Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала <…>, другие - белки CRISPR/Cas - ответственны за распознавание последовательности мишени (т. е. фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце", - сообщает Роспотребнадзор.

Как уточняет один из разработчиков, заведующий лабораторией экспериментальной фармакологии ЦНИИЭ Александр Тюменцев, эта разработка может стать основой системы, позволяющей быстро проводить диагностику прямо у постели зараженного.

Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому у нее невысокие затраты на производство и оперативность получения результатов. В перспективе технология может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций, сообщается на сайте ведомства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители