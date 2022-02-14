В России научились выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях

"Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала <…>, другие - белки CRISPR/Cas - ответственны за распознавание последовательности мишени (т. е. фрагмента генома SARS-CoV-2). Именно эти белки и направляющие РНК, специфичные к фрагменту генома вируса SARS-CoV-2, делают данную систему ультрачувствительной, реагирующей на минимальную концентрацию вируса, и позволяют in vitro выявлять единичные копии его РНК в любом биообразце", - сообщает Роспотребнадзор.