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50 минут назад

Названы девять основных симптомов рака

Илья Родин

Онколог Амен Сибтейн в эксклюзивном интервью для популярного британского издания Express рассказал об основных симптомах рака. По его словам, таких маркеров всего девять.

Названы девять основных симптомов рака
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Если у вас появились необъяснимые боли в любой части тела, которые длятся более трех недель, необходимо обратиться к специалисту. Особенно это касается ощущений в костях», - предупредил врач.

Беспричинные кровотечения и потеря веса также сигнализируют о серьезных нарушениях в работе организма.

Помимо этого, симптомами рака могут быть усталость, обильное потоотделение ночью, появление припухлостей, постоянный кашель и проблемы с глотанием.

«Постоянные шишки или отеки в любой части вашего тела, независимо от того, причиняют ли они вам дискомфорт или нет, должны восприниматься серьезно», - пояснил доктор.

Он отметил, что обращать внимание следует на любые шишки, в том числе «на лице, шее, подмышках, животе, паху, груди, груди или яичках». Также важным симптомом рака может быть вздутие живота.

«Вздутый живот может быть распространенным симптомом многих состояний. Однако, если вы чувствуете вздутие живота несколько дней подряд, это может быть признаком чего-то более серьезного», - объяснил Сибтейн.

Ранее сообщалось, что намного проще предотвратить онкологические заболевания на ранней стадии, чем после того, как смертельно опасная болезнь начала прогрессировать. Но самые первые симптомы болезни практически всегда не вызывают у людей тревоги, что вскоре приводит к серьезным последствиям.

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