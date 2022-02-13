Как восстановиться после коронавируса: 4 шага

Главврач московской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала о четырех шагах по восстановлению после COVID-19.

Медик отметила, что помогут восстановиться полноценный сон, правильное питание, дыхательная гимнастика и лечебная физкультура.

Оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать 20-30 минут пять дней в неделю. Продолжительность надо увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам, поскольку любая вирусная инфекция ослабляет организм.

В рационе должно быть достаточное содержание цельнозерновых продуктов, нужны бобовые, растительные масла, орехи, кисломолочные продукты умеренной жирности. Ежедневно надо потреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени. Обязательно в рационе должна присутствовать рыба

Для защиты организма от повторного заболевания важно соблюдать правила личной гигиены. Необходимо чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, соблюдать температурный режим в здании, пишет ТАСС.