«Роскосмос»: К Земле летит опасный астероид диаметром 1,3 км

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле. Он пролетит мимо планеты 4 марта, сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.
Диаметр космического тела составляет около 1,3 км. Ученые квалифицируют его, как «потенциально опасный».
«Он не столкнется с Землей, т.к. пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой. Можно не волноваться», - пишут представители Роскосмоса.
Представители Института прикладной математики РАН с помощью телескопа в Мульте (Алтай) сделали анимацию, которая показывает процесс движения астероида к Земле.
Ранее японские ученые нашли в грунте, привезенном на Землю с астероида, необычные «плоские и продолговатые» предметы.