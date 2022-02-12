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21 минуту назад

«Роскосмос»: К Земле летит опасный астероид диаметром 1,3 км

Майк Габриелян

Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приближается к Земле. Он пролетит мимо планеты 4 марта, сообщает «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

«Роскосмос»: К Земле летит опасный астероид диаметром 1,3 км
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Диаметр космического тела составляет около 1,3 км. Ученые квалифицируют его, как «потенциально опасный».

«Он не столкнется с Землей, т.к. пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой. Можно не волноваться», - пишут представители Роскосмоса.

Представители Института прикладной математики РАН с помощью телескопа в Мульте (Алтай) сделали анимацию, которая показывает процесс движения астероида к Земле.

Ранее японские ученые нашли в грунте, привезенном на Землю с астероида, необычные «плоские и продолговатые» предметы.

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